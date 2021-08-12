شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا بمارينا 19 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى حفلا غنائيا على المسرح الرومانى بمارينا الساحل الشمالى، وذلك يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجارى.

وأحيا مؤخرًا النجم تامر حسنى حفلا ضخما بالساحل الشمالى، حضره عدد كبير من جمهور تامر الذى امتد إلى نصف ساعة إضافية على ميعاد انتهائه نظراً لتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر، حيث طالبوه بعدم التوقف عن الغناء ليستمر تامر بعد الموعد المحدد للانتهاء استجابة لرغبة الجمهور.

وتأتى حفلات تامر حسنى في الساحل الشمالى في الوقت الذى ينجح فيه بالسينما من خلال أحدث أعماله "مش أنا"، الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات

على جانب آخر تخطت أغنية "صعبة" حاجز الـ 52 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الأغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.