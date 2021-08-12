شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبى مهنينى مدلعنى من نظرة عين بيوقعنى.. لطيفة تنتهى من تسجيل أحدث أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة التونسية لطيفة من تسجيل وتصوير أغنية جديدة بعنوان "الأستاذ"، وسوف تقوم بطرحها عقب الانتهاء من مونتاج تصويرها، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية:"حبيبي مهنيني مدلعني .. من نظرة عين بيوقعنى..في حنانه تملى مطمعني يا سلام يا سلام راجل.. لأ سيد الرجالة..بيغير ومعيشني في حاله.. ولطبعه الحالى أنا مياله مفيهاش دي كلام الاستاذ..عيونه لذاذ..فى الإنجاز..خد قلبي معاه مستكفيه..الأستاذ..سايبه الحنيه..الاستاذ..عن الناس مستغنية .. للاستاذ حبيبى أما يعدى نوسع له .. والنبى ده انا ما اقدر على زعله".

كانت النجمة التونسية لطيفة قد طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان "يحيا الشعب"، بعد الأحداث الأخيرة في وطنها تونس، وذلك دعما لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

والأغنية من كلمات وألحان أسامة فرحات، ونشرت لطيفة الأغنية والتي ظهر فى تصويرها عدد من الاحتجاجات فى تونس والتي تطالب الرئيس بضرورة محاسبة كل فاسد، وعلقت علي الفيديو عبر حسابها بموقع "فيس بوك" قائلةً: "يحيا الشعب يحيا الشعب يسقط كل عدو للشعب"