شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي: بروح لإخواتى باستمرار فى إمبابة.. ولا أخاف من الحسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم محمد هنيدى، فى بث مباشر مع جمهوره على صفحته على فيس بوك بشكل كوميدى عن قصر قامته، حيث قال إن والده كان يضع له فى كل حائط بالمنزل (عُقلة) من أجل التمرين عليها لزيادة طوله، قائلا: "بس ربنا ماكانش راضى بقى".



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وأضاف "هنيدي" أن والده أرسله لشخص يدعى عم صلاح من أجل تمرينه على الرياضة والألعاب لزيادة طوله، قائلا: "لكن عمى صلاح كان فى ساحة فى إمبابة جنبنا، وكان بيشيلنى حديد كتير وحاجات كتير تقيلة، كان عاوز يخلينى قوى، بس طلع إنه كان بيدككنى ومبقيتش أطول، بس بالنسبة للقصر ده فيه عدة أسباب وفى الأول والآخر بتاعة ربنا".

وأشار هنيدى إلى أنه ينزل منطقة إمبابة باستمرار، إذ يقطن أشقاؤه، ووالدته رحمها الله كانت تقطن فى هذه المنطقة، كما أنه كان يذهب لبولاق الدكرور، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لا يخاف من الحسد، قائلا: "ربنا الحافظ".