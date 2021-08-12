شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تهنئ نيللى كريم بزفافها: السعادة تبحث عمن يستحقها وأنتى لها يا حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة الكبيرة شريهان، الفنانة نيللى كريم، بعقد قرانها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، الذى عقد، أمس الأربعاء، فى الساحل الشمالى، مشيرة إلى أن السلام والفرح وكل شيء جميل يليق بها والسعادة تبحث عمن يستحقها.



نيللى كريم من حفل زفافها

ونشرت شريهان، عبر حسابها على تويتر، صورة لنيللى كريم، صحبتها بتعليق: "الحب، السعادة، الخير، السلام والفرح وكل شيء جميل يليق بكِ، فالسعادة أحياناً هى التى تبحث عمن يستحقها، وأنتى لها وهى لكِ يا حَبيبَتى".



شريهان

وخطفت الفنانة نيللى كريم الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة عقد قرانها فى الساحل الشمالي، حيث احتفلت بعقد قرانها على لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور فى حضور عدد من الأهل والأصدقاء بعد تأجيله 3 أيام بسبب وفاة النجمة دلال عبد العزيز.

وظهرت فى اللحظات الأولى بصحبة لاعب الأسكواش رامى عاشور الذى اصطحبها إلى شقيقه هشام ليطل الثنائى بالأبيض، ورقصت نيللى على ألحان أغنية النجم حسين الجسمي"لقيت الطبطبة" وسط أصدقائها.

واختارت نيللى المنتج جمال العدل وكيلاً لها فى عقد القران ثم غادرت لمكان إقامة حفل الزفاف فى سيارة جولف، وفى أحدث فيديو تغزل هشام عاشور فى زوجته قائلا: "أنا عاوز أقولك إن الفستان دا أحلى فستان شوفته فى حياتى".