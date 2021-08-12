شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "30 مارس" لـ دينا الشربينى والفيشاوى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لفيلم "30 مارس"، من بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، طرحه بالسينمات فى شهر سبتمبرالمقبل، ولكن هذا الموعد تم تحديده بشكل مبدئى، وانتهى مخرج العمل أحمد خالد موسى من مونتاج ومكساج العمل استعدادًا لعرضه.

فيلم "30 مارس" تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف منهم نيللى كريم.

وكان الفنان أحمد الفيشاوى، قد أعلن عن الانتهاء من تسجيل أغنية خاصة بالفيلم من غناء مروان موسى، وعفروتو بعدما نشر على حسابه بموقع انستجرام صورة تجمعه بمطربى الأغنية وعلق "استنوا أغنية 30 مارس مروان موسى وعفروتو".