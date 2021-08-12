شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح أحدث أغنياتها "الأستاذ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "الأستاذ" ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هانى محروس.

وكانت النجمة لطيفة قد طرحت أغنية وطنية بعنوان "يحيا الشعب"، دعما لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وعلقت لطيفة في وقت سابق على القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية شهر يوليو الماضي، وكتبت لطيفة في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباح العدل والحق والأمل يا تونس".