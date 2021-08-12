شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم بعد إطلاق اسم والدها على كوبرى جديد: "شكرا سيادة الرئيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إيمى سمير غانم على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس".



ايمى سمير غانم

وسبق وحرصت النجمة دنيا سمير غانم على تقديم الشكر للرئيس عبد السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.

وكتبت دنيا، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ربنا يرحمك يا بابى، هفضل طول عمرى فخورة بيك وفخورة إنى شايله اسمك".

وكان الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا عبر حسابه على تويتر: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

كما قدم الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة ايمى سمير غانم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا عبر حسابه على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى.