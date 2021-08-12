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السيسي يوجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على أحد جسور القاهرة

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محمد الفلاح - السيسي يوجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على أحد جسور القاهرة

الخميس 12 أغسطس 2021

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بشرق القاهرة المتقاطع أعلى الطريق الدائري

 

وتوفّي النجم المصري سمير غانم، في 20 مايو/أيار الماضي، في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 84 عاما بعد إصابته بفيروس .

 

وشيّعت جنازته عقب صلاة، اليوم التالي، من مسجد المشير في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

 

وعقب صلاة الجنازة، نقل جثمان الفنان الراحل إلى مقابر الأسرة في مقابر "الوفاء والأمل" بمدينة القاهرة.

 

وحضر الجنازة عدد كبير من محبي الفنان المصري الشهير، وعدد من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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