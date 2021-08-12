محمد الفلاح - بالصور.. حفل زفاف الفنانة نيللي كريم ولاعب الإسكواش هشام عاشور

الخميس 12 أغسطس 2021

أقيم حفل زفاف الفنانة المصرية نيللي كريم ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، مساء الأربعاء، في إحدى منتجعات الساحل الشمالي.



وظهر الفنان عمرو دياب خلال الحفل، وهو يلقي التحية والمباركة للعروسين، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الحفل.

وكان على رأس الحضور من الفنانين المصريين الفنانة لبلبة، ،إلهام شاهين، أمير كرارة، أحمد السقا، آسر ياسين، محمد فراج، بسنت شوقي، ميس حمدان، دانا حمدان، مي سليم، حسن أبوالروس، ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

كانت نيللي كريم أعلنت خطبتها على هشام عاشور مؤخرا، بعد شهر ونصف الشهر فقط على تعارفهما.

يذكر أن هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبي الإسكواش في العالم، ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة.

وتردد أن نيللي كريم قررت تأجيل حفل زفافها بسبب وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا السبت الماضي.