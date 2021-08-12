محمد علاء يشارك في مسلسل "شارع 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب محمد علاء علي، الشهير بـ أوتاكا، في مسلسل "شارع 9"، الذي عاد صناعه لاستكمال التصوير منذ أيام قليلة، بعد توقف 10 أشهر تقريبا، بسبب التسويق ما دفع فريق العمل للتوقف تماما.

ويجسد محمد أوتاكا خلال أحداث مسلسل "شارع 9"، شخصية شاب يوقع الضحايا عبر الإنترنت وستكشف الأحداث المشاكل التي يتسبب بها لبعض شخصيات العمل.

مسلسل "شارع 9"، من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

العمل من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي ، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام

يدور المسلسل حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، مثل علاقة الأب لأبنائه، ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت، ومشاكل الزواج العرفي والسري.