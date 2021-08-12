بالصور.. نجوم الفن في حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف النجمة نيللي كريم، على لاعب الاسكواش هشام عاشور.

الحفل يقام بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي، وسط حضور مجموعة من أصدقاء وأقارب العروسين.

ومن أبرز نجوم الفن الذين حرصوا على حضور حفل الزفاف: عمرو دياب، أحمد السقا، جمال العدل، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، كريم فهمي وزوجته، المطربة اللبنانية كارول سماحة وزوجها.

كما حضر الحفل: أمير كرارة، إلهام شاهين، هالة صدقي، هشام ماجد، مي سليم، ميس حمدان، نور إيهاب، ريهام عبدالغفور، الإعلامية منى الشاذلي، عمرو سلامة وزوجته، حسن أبو الروس وآخرون، وعٌقد القران منذ ساعات وكان المنتج الكبير جمال العدل وكيلا للعروس.

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي