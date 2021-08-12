نوال الزغبي على شاطئ البحر وميرنا نور الدين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي، على شاطئ البحر في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا أحب لبنان.. لا أريد تركه".

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شمس الكويتية

كشفت الفنانة شمس الكويتية، عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إرضاءُ الناس غاية يجب أن تُترك".

ماريتا الحلاني

ظهرت الفنانة ماريتا الحلاني، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة اعجاب متابعيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لأنني يا حبيبي يمكنني بناء قلعة من كل الطوب الذي ألقوه في وجهي".

بوسي

كشفت الفنانة بوسي، عن إطلالة أنيقة لها في أحدث ظهور عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "متركزوش في كلام الناس المهين، ومتركزوش مع أي حد يقولك حاجة وحشة ويجرحك.. خليكي واثقة من نفسك".

محمد أنور

ظهر الفنان محمد انور، بصحبة كلبه الخاص أمام البحر في أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام،ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

ريهام أيمن

الفنانة ريهام أيمن، ظهرت في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه الصيف بالخارج ، لكن الشتاء في فنجاني".