صور| بحضور السقا.. عمرو دياب يحيي حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان عمرو دياب، على حضور حفل زفاف الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور.

كما حرص أيضا الفنان أحمد السقا على حضور حفل الزفاف وتقديم التهنئة للعروسين.

وارتدت الفنانة نيللى كريم، فستانها الثاني خلال حفل الزفاف، حيث جاء اللوك الثاني لـ "نيللي" على نغمات أغنية رامي عاشور شقيق زوجها، وقدم الأغنية خصيصا لهما من أجل زواجهما.

واحتفلت نيللي، مساء الأربعاء، بعقد قرانها وسط حضورعدد محدود من أصدقاء العروسين، ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها.

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي.