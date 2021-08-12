فيديو.. نيللي كريم ترقص أثناء استعدادها لحفل الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجمة نيللي كريم، وهي تقوم بالرقص على مقطع لأغنية "انساي" للفنان محمد رمضان والفنان سعد لمجرد، وذلك أثناء استعدادها لحفل زفافها.

وظهرت "نيللي" بصحبة الماكيير، وهي ترقص وتغني على نغمات الأغنية، وسط أجواء مبهجة,

الحفل يقام بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي، وسط حضور مجموعة من أصدقاء وأقارب العروسين، وعٌقد القران منذ ساعات وكان المنتج الكبير جمال العدل وكيلا للعروس.

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي