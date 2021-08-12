بحضور الهضبة.. نيللي كريم ترقص في حفل زفافها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص النجم عمرو دياب، على حضور حفل زفاف النجمة نيللي كريم على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق اللاعب رامي عاشور.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه العروس وهي ترقص على أغنية "اتقل" للهضبة عمرو دياب، كما حرص الأخير على التقاط الصور برفقة العروسين والحضور.

الحفل يقام بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي، وسط حضور مجموعة من أصدقاء وأقارب العروسين، وعٌقد القران منذ ساعات، وكان المنتج الكبير جمال العدل وكيلًا للعروس.

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي

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