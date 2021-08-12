بالفيديو| إطلاق البرومو الرسمي لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق مسرح كايرو شو الإعلان الرسمي لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحي الفخراني، المقرر افتتاحها يوم 17 أغسطس الجاري على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من عروس البحر الأبيض المتوسط، منذ سنوات طويلة ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة يوم ٢٦ أغسطس .

"ياما في الجراب يا حاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة، هم: إياد نصار، محمد الشرنوبي وكارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وأعلن مصدر مسئول في "كايرو شو" أنه سيتم خلال أيام إعلان موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض والذي سينعقد بمكتبة الاسكندرية بينما فتحت المكتبة بالفعل باب الحجز منذ أيام على موقعها الإليكتروني، وشباك التذاكر بالمكتبة.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة.