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عمرو دياب والسقا فى حفل زفاف نيللى كريم وهشام عاشور.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - حضر الهضبة عمرو دياب حفل زفاف الفنانة نيللى كريم ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، حيث هنأ الهضبة العروسين على أنغام أغنية "هو انت حد عادى"، كما حضر أيضا النجم أحمد السقا، الذي هنأ العروسين والتقط عددا من الصور برفقة نيللي وهشام والهضبة.

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عمرو والسقا مع العروسين

 

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نيللى والسقا

 

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السقا مع  نيللى كريم

 

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عمرو دياب وهشام عاشور

 

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عمرو دياب مع العروسين

وظهرت  الفنانة نيللى كريم بلوك ثاني خلال حفل زفافها، حيث ارتدت فستانا آخر باللون الأبيض، ورفعت شعرها "ذيل حصان"، وكان اللوك الثاني لـ نيللي على أغنية رامي عاشور شقيق زوجها، حيث غنى أغنية للثنائي خصيصا من أجل زواجهما.  

وأظهرت الفيديوهات والصور التي انتشرت منذ استعداد الفنانة نيللي كريم لزفافها المقام الآن مدى أناقتها في اختيار فستان الزفاف والمكياج وقصة الشعر.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب ارتيست في غرفتها وهي تستعد وكانت قد آجرت اللمسات الاخيرة علي شعرها، ومكياجها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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