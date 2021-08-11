شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم فى فستان الزفاف الثانى ورامي عاشور يحيى الحفل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة نيللى كريم بـ لوك ثاني خلال حفل زفزفها، حيث ارتدت فستانا آخر باللون الأبيض، ورفعت شعرها "ذيل حصان"، وكان اللوك الثاني لـ نيللي على أغنية رامي عاشور شقيق زوجها، حيث غني أغنية للثنائي خصيصا من أجل زواجهما.





















وأظهرت الفيديوهات والصور التي انتشرت منذ استعداد الفنانة نيللي كريم لزفافها المقام الآن مدى أناقتها في اختيار فستان الزفاف والمكياج وقصة الشعر.

وكان قد كشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل في زوجته نيللي كريم وذلك قبل عقد قرانهما بدقائق، حيث ظهر عاشور في الفيديو وهو يقول لـ نيللي " انا عاوز اقولك ان الفستان دا احلى فستان شوفته في حياتى"، لترد صديقة نيللي المقربة قائلة "عشان هي احلى عروسة".

كما تظهر نيللي في ستوري هشام عاشور وهي تغادر موقع عقد القران، لتذهب إلى موقع اقامة حفل الزفاف في سيارة جولف برفقة أصدقائها.

كما ظهرت نيللي وهي تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني على أنغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب ارتيست في غرفتها وهي تستعد وكانت قد اجرت اللمسات الأخيرة.