شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل وكيل نيللى كريم فى عقد قرانها: مبروك يا أجمل عروسة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوكلت النجمة نيللى محمد السيد، الشهيرة بالفنانة نيللى كريم، المنتج الكبير جمال العدل، ليكون وكيلها خلال عقد قرانها، على هشام عاشور، نجم الإسكواش السابق، حيث ظهر بجوار المأذون خلال الحفل الذى أقيم اليوم فى الساحل الشمالى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأسرة وأصدقاء العروسين.

ونشر العدل صورا أثناء عقد المأذون لعقد قران العروسين، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "مبروك يا أجمل عروسة".



نيللى كريم وجمال العدل

واحتفل العروسان نيللى كريم وهشام عاشور، بعقد قرانههما، اليوم الأربعاء، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين، وأظهرت الفيديوهات والصور التى انتشرت منذ استعداد الفنانة نيللى كريم لزفافها المقام الآن مدى أناقتها فى اختيار فستان الزفاف والمكياج وقصة الشعر.



نيللى كريم

وسبق وكشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل فى زوجته نيللى كريم وذلك قبل عقد قرانهما بدقائق، حيث ظهر عاشور فى الفيديو وهو يقول لـ نيللى: "أنا عاوز أقولك ان الفستان دا أحلى فستان شوفته فى حياتى"، لترد صديقة نيللى المقربة قائلة: "عشان هى أحلى عروسة".



نيللى كريم من عقد قرانها

كما تظهر نيللى فى ستورى هشام عاشور وهى تغادر موقع عقد القران، لتذهب إلى موقع اقامة حفل الزفاف فى سيارة جولف برفقة أصدقائها.