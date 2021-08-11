شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل عمرو يوسف إلى "وعد إبليس" واستكماله فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم عمرو يوسف مشاهده فى مسلسل "وعد إبليس"، فى مدينة 6 أكتوبر اليوم الأربعاء، بعدما انتهى من تصوير مشاهده الأولى فى منطقة مصر الجديدة خلال اليومين الماضيين، والمسلسل كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره، ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات الإلكترونية، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط، ومن المقررعرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات الكبرى.

ويدخل عمرو يوسف عالم ودراما السحر من منظور جديد، فى مسلسل "وعد إبليس"، حيث يجسد شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.

كان الفنان عمرو يوسف قد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "وعد إبليس" إخراج كولين تيج، ويعيده هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، حيث نافس هذا العام بمسلسل "طايع" وكان مفترضا العودة بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" العام الماضى، وتوقف المشروع أيضا.

يذكرأن كولين تيج قدم مؤخرا مسلسل سعودي بعنوان "رشاش"، تأليف تونى جوردن، وكتب العمل دراميًا الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامى، وشارك في بطولته يعقوب الفرحان، نايف الظفيري، حكيم جمعة.