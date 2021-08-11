شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وهشام عاشور يرقصان على مهرجان "مليونير".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رقصت الفنانة نيللى كريم على أغنية "مليونير" من مسلسلها "بـ100 وش"، خلال حفل زفافها مع زوجها هشام عاشور، والفنان حسن أبو الروس، الذي حضر الحفل، هو وعدد من النجوم والمشاهير، من بينهم الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، والإعلامية مني الشاذلي، كما حضر أيضا كل من لبلبة، ومي سليم وريهام عبد الغفور والمخرج عمرو سلامة وزوجته.



حسن ابو الروس في زفاف نيللي كريم



عمرو سلامة وزوجتة في زفاف نيللى كريم



محمد فراج وبسنت شوقي ورامي عاشور في زفاف نيللي كريم وهشان عاشور



محمد فراج وبسنت شوقي وفي زفاف نيللى كريم



مني الشاذلي في زفاف نيللى كريم

وأظهرت الفيديوهات والصور التي انتشرت منذ استعداد الفنانة نيللي كريم لزفافها المقام الآن مدى أناقتها في اختيار فستان الزفاف والمكياج وقصة الشعر.

وكان قد كشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل في زوجته نيللي كريم وذلك قبل عقد قرانهما بدقائق، حيث ظهر عاشور في الفيديو وهو يقول لـ نيللي " انا عاوز اقولك ان الفستان دا احلى فستان شوفته في حياتى"، لترد صديقة نيللي المقربة قائلة "عشان هي احلى عروسة".

كما تظهر نيللي في ستوري هشام عاشور وهي تغادر موقع عقد القران، لتذهب إلى موقع اقامة حفل الزفاف في سيارة جولف برفقة أصدقائها.

كما ظهرت نيللي وهي تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني على أنغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب ارتيست في غرفتها وهي تستعد وكانت قد اجرت اللمسات الاخيرة علي شعرها، ومكياجها.