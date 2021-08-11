شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم بعد إطلاق اسم والدها على كوبرى جديد: "شكرا سيادة الرئيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم على تقديم الشكر للرئيس عبد السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.

وكتبت دنيا، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ربنا يرحمك يا بابى، هفضل طول عمرى فخورة بيك وفخورة إنى شايله اسمك".





وكان الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.

وكتب الإعلامى رامى رضوان، عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

كما قدم الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة ايمى سمير غانم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.

ونشر الرداد، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من قرار الرئيس، صحبها بتعليق: "شكرا سيادة الرئيس".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى.