شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين: إطلاق اسم سمير غانم على أحد الكبارى يعكس اهتمام الرئيس بالفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا وجهت فيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بعدما وجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار سيادته بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكبارى الجديدة بالتجمع الخامس، هذا القرار الذى يعكس اهتمام ورعاية القيادة السياسية بالفن والفنانين المصريين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى.