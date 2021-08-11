شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تكمل حفل زفافها "من غير طرحه".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنانة نيللى كريم قررت من الأساس إقامة حفل زفافها على لاعب الاسكواش هشام عاشور فى الساحل الشمالي للشعور بالمزيد من الحرية بالهواء الطلق، وهو ما تضح بعد بداية حفل الزفاف، حيث تخلت نيللي عن طرحة الزفاف وتركت شعرها الذهبي منسدلا على كتفها، فى حين تخلى أيضا عاشور عن جاكت البدلة وظل بالقميص الأبيض دورن رابطة عنق، ليرقص الثنائى سويا طوال حفل الزفاف دون أي قيود.



نيللي كريم تكمل حفل زفافها بدون طرحه (1)



نيللي كريم تكمل حفل زفافها بدون طرحه (2)



نيللي كريم تكمل حفل زفافها بدون طرحه (3)



نيللي كريم تكمل حفل زفافها بدون طرحه (4)



نيللي كريم تكمل حفل زفافها بدون طرحه (5)



نيللي كريم تكمل حفل زفافها بدون طرحه (6)



نيللي كريم تكمل حفل زفافها بدون طرحه (7)

وأظهرت الفيديوهات والصور التي انتشرت منذ استعداد الفنانة نيللي كريم لزفافها المقام الآن مدى أناقتها في اختيار فستان الزفاف والمكياج وقصة الشعر.

وكان قد كشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل في زوجته نيللي كريم وذلك قبل عقد قرانهما بدقائق، حيث ظهر عاشور في الفيديو وهو يقول لـ نيللي " انا عاوز اقولك ان الفستان دا احلى فستان شوفته في حياتى"، لترد صديقة نيللي المقربة قائلة "عشان هي احلى عروسة".

كما تظهر نيللي في ستوري هشام عاشور وهي تغادر موقع عقد القران، لتذهب إلى موقع اقامة حفل الزفاف في سيارة جولف برفقة أصدقائها.

كما ظهرت نيللي وهي تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني على أنغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب ارتيست في غرفتها وهي تستعد وكانت قد اجرت اللمسات الاخيرة علي شعرها، ومكياجها.