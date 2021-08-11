شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد بعد إطلاق اسم سمير غانم على كوبرى جديد: "شكرا سيادة الرئيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمى سمير غانم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.

ونشر الرداد، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من قرار الرئيس، صحبها بتعليق: "شكرا سيادة الرئيس".





وكان الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.

وكتب الإعلامى رامى رضوان، عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى.