شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلة فيلم المخرج علي العربي "كباتن الزعتري" من صانداس للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة عن مشاركة المخرج علي العربي في النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي (14 - 22) أكتوبر بفيلمه الوثائقي كباتن الزعتري، حيث سيحصل على عرضه الأول في العالم العربي، وذلك ضمن قسم الأفلام الوثائقية الطويلة، ولكن قبل الجونة كان للفيلم رحلة طويلة، حيث شارك في أكثر من 82 مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية.

وجاء عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي، وحصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان.

يدور كباتن الزعتري حول قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات، وعلى الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.

فيلم كباتن الزعتري هو أول فيلم وثائقي طويل في مسيرة علي العربي، الذى قضى حوالي 8 سنوات مع بطلي فيلمه أثناء العمل عليه، و حاليًا يعكف العربي على عدة مشاريع عربية وعالمية من ضمنها الفيلم الروائي أسطورة زينب ونوح.



فيلم كباتن الزعتري