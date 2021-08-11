نيللي كريم تنتظر إطلاق فيلمها "30 مارس" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة نيللي كريم إطلاق فيلمها 30 مارس قريبًا في دور العرض، وتقوم خلال أحداثه بشخصية زوجة خائنة تتحايل على زوجها من أجل مصالح شخصية، وتتعاون فيه للمرة الخامسة مع شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، الفيلم من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك نيللي في بطولة الفيلم النجوم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين.

تأسست شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني على يد المنتجة والمؤلفة مي مسحال، ويستكمل نجلها راني مسحال مسيرة الشركة العريقة في عالم السينما بعد تعمقه في صناعة السينما ودراسته التصوير في MetFilm School London، اشتهرت الشركة بإنتاج أعمالًا فنية مثل أفلام "رومانتيكا" و"ليه يا بنفسج" والذي انضم إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما تعاونت مع كبار النجوم أمثال محمود عبدالعزيز، فاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين.