مؤلفا "غالية" يكشفان كواليس الحكاية والتعاون مع درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلق تصوير حكاية "غالية" قبل أيام، ومن المقرر عرضها على قناة cbc، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وتُعرض ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" الموسم الثاني.

وتعد هذه الحكاية أول عمل درامي للمؤلفين أحمد حسني وأحمد فرغلي، الذين عبرا عن سعادتهما الشديدة بخوض التجربة، وقالا إن بناء قصة "غالية" كان صعب للغاية خصوصا أن المسلسل يناقش قضية فتاة تتورط في علاقة معقدة مما يجعلها تخوض معارك مع كل من حولها، ولكن على حساب شيئا ما، لن يستطيعان البوح به الآن.

وأعربا عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة درة: مبسوطين بالعمل مع نجمة كبيرة مثل درة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة، مع كبار المخرجين والكتاب والنجوم، ومع منتجة مثل مها سليم التي قدمت العديد من الأعمال الكبيرة والناجحة نقديا وجماهيريا، والمخرجة الكبيرة شيرين عادل صاحبة التاريخ الطويل مع الدراما التليفزيونية، وبالطبع باقي أبطال العمل وهم نخبة من النجوم.

المسلسل من إنتاج شركة سيلي ميديا - مها سليم- ، تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ومن إخراج شيرين عادل، بطولة درة، مراد مكرم، وفراس سعيد، وفرح يوسف، وهشام إسماعيل، وهاجر الشرنوبي وأحمد حلاوة.