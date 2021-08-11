"المهن التمثيلية" تصدر بيانا بعد إطلاق الرئاسة اسم سمير غانم على أحد الكباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، منذ قليل، بيانا صحفيا بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاقه اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكباري الجديدة.

وجاء في البيان: "شكر واجب.. تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على قرار سيادته بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكباري الجديدة بالتجمع الخامس".

وأضاف البيان: "هذا القرار الذي يعكس اهتمام ورعاية القيادة السياسية بالفن والفنانين المصريين".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير.

وتم دفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.