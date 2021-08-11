أبطال "أطياف" يحضرون عرضه الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بحضور صُناعه وأبطاله، يشهد الفيلم التونسي "أطياف" للمخرج مهدي هميلي، عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، إذ ينافس على ست جوائز في مسابقة صُناع أفلام الحاضر، ويُقام للفيلم أربعة عروض ضمن فعاليات المهرجان منها عرضاً خاصا بالإعلام، ويحضر العرض الجماهيري الأول المخرج مهدي هميلي ومن أبطال الفيلم كل من عفاف بن محمود، زازا، سارة حناشي. كما تحضر المنتجة مفيدة فضيلة ومهندس الصوت أيمن العبيدي. ومؤخراً تم الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم.

ويُقام العرض الخاص بالإعلام يوم الأربعاء 11 أغسطس الساعة 7 مساءً في Teatro Kursaal، أما العرض الجماهيري الأول فيقام يوم الخميس 12 أغسطس الساعة 6 مساءً في PalaCinema 1 ويتبعه ندوة نقاشية مع صُناع الفيلم وأبطاله، ويُعاد في اليوم التالي الجمعة الساعة 5 مساءً في La Sala، والسبت 1 ونصف ظهراً في PalaCinema Sala 2 و PalaCinema Leopard club.

مسابقة صُناع أفلام الحاضر أحد أهم مسابقات المهرجان وهي مخصصة للمخرجين الصاعدين من جميع أنحاء العالم، وتركز على إنتاجاتهم الأولى. تشهد عرض 15 فيلماً للمرة الأولى عالمياً، وتتنوع الأفلام المشاركة بين الوثائقية والروائية، حيث تنافس على الجوائز التالية: الفهد الذهبي لأفضل فيلم، أفضل مخرج صاعد، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة سواتش لأفضل عمل أول، جائزتا الفهد لأفضل ممثل، وأفضل ممثلة.

مهرجان لوكارنو السينمائي هو أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، تأسس عام 1946، وتنطلق فعالياته سنوياً في شهر أغسطس لمدة 11 يوماً بمدينة لوكارنو السويسرية حيث يتقابل آلاف من المحبين والعاملين في صناعة السينما.

وتدور أحداث الفيلم حول آمال التي تعمل في مصنع بتونس. تعيش مع زوجها السكير طاهر، وهو لاعب كرة محلي سابق، وابنهما الوحيد مؤمن، حارس مرمى موهوب. تلتقي الأم بعماد الذي يدّعي أنه سيساعد مؤمن في حياته المهنية. ولكن يستغل رجل الأعمال الثري الموقف ويعتدي عليها، وتلقي الشرطة القبض عليهما.

فيلم أطياف من تأليف وإخراج مهدي هميلي، ويشارك في بطولته نجوم تونسيون منهم عفاف بن محمود، إيهاب بويحيي، زازا، سارة حناشي وسليم بكار، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية أمين بوحافة، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.