أول تعليق لـ حسن الرداد بعد إطلاق اسم سمير غانم على أحد الكباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان حسن الرداد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكباري الجديدة.

ونشر الرداد، بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بتوجيه الرئيس السيسي بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرا سيادة الرئيس".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير.

وتم دفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.