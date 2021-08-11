تفاصيل مشاركة "كباتن الزعتري" في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك المنتج والمخرج علي العربي في النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي (١٤ – ٢٢ أكتوبر) بفيلمه الوثائقي "كباتن الزعتري"، إذ سيحصل على عرضه الأول في العالم العربي وذلك ضمن قسم الأفلام الوثائقية الطويلة.

كان كباتن الزعتري قد شارك في أكثر من ٨٢ مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من ١٥ جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج .

يدور "كباتن الزعتري" حول قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من ١٩ نوفمبر.

علي العربي منتج ومخرج مصري شاب، مؤسس شركة Ambient Light للإنتاج. بدأ مشواره منتجًا ومخرجًا للأفلام الوثائقية في قناة ZDF الألمانية، واستقال بعد فترة رغبة منه في صناعة محتوى يعبر عن وجهة نظره لينطلق بعدها في إنتاج أفلام وثائقية قصيرة لمنصات دولية معروفة ومنها ناشيونال جيوجرافيك الشرق الأوسط. فيلم كباتن الزعتري هو أول فيلم وثائقي طويل في مسيرته، وقضى العربي حوالي 8 سنوات مع بطلي فيلمه أثناء العمل عليه. حاليًا يعكف العربي على عدة مشاريع عربية وعالمية من ضمنها الفيلم الروائي أسطورة زينب ونوح للمخرج المخضرم يسري نصر الله، إذ يشارك في إنتاجه.