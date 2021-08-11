مهرجان سراييفو يشهد العرض العالمي الأول للفيلم العراقي "كلشي ماكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الفيلم العراقي كلشي ماكو للمخرجة ميسون الباجه جي عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة 27 من مهرجان سراييفو السينمائي بالبوسنة والهرسك (من 13 وحتى 20 أغسطس)، وذلك ضمن قسم Dealing with the Past الذي يقام بدعم من منظمة روبرت بوش ستيفتونج الألمانية.

مهرجان سراييفو السينمائي هو حدث سينمائي عالمي يركز على دول جنوب شرق أوروبا، وهو المهرجان الرائد في المنطقة، تأسس عام 1995 بهدف المساهمة في إعادة إعمار المجتمع المدني والحفاظ على الروح الشاملة لمدينة سراييفو. ويهدف برنامج Dealing with the past إلى بدء حوار يتجاوز الانشقاقات السياسية.

تدور أحداث الفيلم في خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من عام 2006، بين الكريسماس وعيد الأضحى. ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد حيث يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تعرضهم للمخاطر. وفي قلب الأحداث يروي الفيلم قصة سارة، كاتبة وأم عزباء، التي فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لأعمال العنف الصامتة. قبل انطلاق العام الجديد بفترة وجيزة، وفي أعقاب الأحداث المفاجئة، تتحصن سارة وجيرانها من المستقبل المجهول بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل.

كلشي ماكو من إخراج ميسون الباجه جي وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي، باسم حجار، لبوة عرب، زيدون سلمان خلف، مريم عباس، محمود أبو العباس، زينب جودة، أحمد هاشمي، وبديعة عبيد ، وتصوير جوناثان بلوم، وإنتاج Oxymoron Films (بريطانيا) و Linked Productions (الكويت) ويشارك في الإنتاج Les Contes Modernes (فرنسا)، و Neue Mediopolis Filmproduktion (ألمانيا)، وتتولي MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

ميسون الباجه جي مخرجة عراقية مقيمة في لندن. درست الفلسفة في جامعة لندن كوليدج، ثم صناعة الأفلام في مدرسة لندن للسينما، عملت في مونتاج عدد من الأفلام الوثائقية والروائية لسنوات، ومنذ عام 1994 اتجهت إلى أن تصبح صانعة أفلام مستقلة، معظم أفلامها تتمحور حول الشرق الأوسط، أخرجت عدة أفلام، منها: رحلة إيرانية والعودة إلى أرض العجائب ومشاعرنا تلتقط الصور: عدسات مفتوحة على العراق والذي نال تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان الهندسة المعمارية في روتردام.