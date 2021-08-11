نجاة الصغيرة في لقاء نادر: "اتحرمت من طفولتي وغنيت وأنا عندي خمس سنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة نجاة الصغيرة، اليوم، بعيد ميلادها الـ 83، إذ أنها من مواليد عام 1938.

وفي حوار نادر لها مع الإعلامية الراحلة سلوى حجازي، ببرنامج "لقاء المشاهير"، قالت النجمة نجاة الصغيرة، إن الموسيقار محمد عبدالوهاب أضاف لشخصيتها "الكمال".

وهنا نعرض لكم أبرز ما جاء في هذا الحوار النادر:

- منزلي يتكون من خمس غرف، أعيش فيه أنا ونجلي وليد

- أشقائي 8، ولم أشعر بالوحدة ووليد لم يشعرني بذلك.

- أول مرة غنيت فيها كان عندي خمس سنين، وكان في معهد الموسيقى، كانت حفلة سنوية، ودعوني للغناء على سبيل التسلية".

- كنت بحفظ القصائد بسهولة جدا، وبسمعها من الراديو.

- والدي لم يغنِ ولكنه كان يرسم.

- شعرت بالمسؤولية وأنا في السادسة عشر من عمري، وبدأت أغني لنفسي.

- أول أغنية أغنيها "ليه خلتني أحبك" سنة 1955.

- أنا كونت شخصيتي مع الملحن كمال الطويل والملحن بليغ حمدي.

- محمد عبد الوهاب أضاف لشخصيتي الكمال.

- لم يهمني كثرة الأغاني ولكن أحب أن أقدم للمسرح فن متقن.

- محستش بطفولتي وانحرمت منها ولكن دي ميزة لأني في سن صغير كنت مطربة متكاملة.

- خلال الحوار ظهر وليد نجل الفنانة نجاة، وقال: "عمري 8 سنوات، عايز لما أكبر أبقى مهندس".