الرئيس المصري يوجه بإطلاق اسم سمير غانم على أحد جسور القاهرة

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بشرق القاهرة المتقاطع أعلى الطريق الدائري



وتوفّي النجم المصري سمير غانم، في 20 مايو/أيار الماضي، في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 84 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وشيّعت جنازته عقب صلاة، اليوم التالي، من مسجد المشير في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وعقب صلاة الجنازة، نقل جثمان الفنان الراحل إلى مقابر الأسرة في مقابر "الوفاء والأمل" بمدينة القاهرة.

وحضر الجنازة عدد كبير من محبي الفنان المصري الشهير، وعدد من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية.