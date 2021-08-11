نيللي كريم تحتفل بعقد قرانها على لاعب الإسكواش هشام عاشور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الإسكواش المصري السابق هشام عاشور، في حفل عائلي أقيم بالساحل الشمالي.

واقتصر الحفل على الأقارب من عائلة العروسين والأصدقاء المقربين فقط.



وكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون.

وسيقام حفل الزفاف الليلة، في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، وتم توجيه الدعوة إلى عدد محدود من الأصدقاء.

ويغني في الحفل رامي عاشور شقيق العريس ولاعب الاسكواش السابق والمطرب الحالي.

كانت نيللي كريم أعلنت خطبتها على هشام عاشور مؤخرا، بعد شهر ونصف الشهر فقط على تعارفهما.

يذكر أن هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبي الإسكواش في العالم، ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة.

وتردد أن نيللي كريم قررت تأجيل حفل زفافها بسبب وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا السبت الماضي.



