شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا.. وزوجها يطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجل الأعمال سالم هيكل، إصابة زوجته الفنانة بشرى بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعه مع زوجته بشرى على حسابه بموقع "فيس بوك" وكتب:"الحمد لله على كل شيء.. ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعولها بالشفاء العاجل.. خلى بالكم من الموجة الرابعة".



زوج يشرى يعلن اصابتها بكورونا

وانتهت بشرى مؤخراً من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "افرح" وتستعد لإطلاقها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، لتسجل بشرى بالأغنية انطلاقتها الجديدة خلال موسم الصيف.

كما تنشغل بشرى بتصوير فيلمها الجديد "معالى ماما" الذى بدأت تصويره مؤخراً، وتناقش فيه قضية اجتماعية هامة، وهي علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، وتجسد فيه شخصية امرأة تشغل منصباً مهماً، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".



بشرى

فيلم "معالى ماما" بطولة بشرى، ومحمود الليثي، وشيماء سيف، وسامى مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف لؤى السيد وإخراج أحمد نور.