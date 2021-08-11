شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال عقب إطلاق اسم سمير غانم على كوبرى جديد: "حاجة هتفرح ايمي ودنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المنتج والفنان هشام جمال علي قرار تسمية الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، باسم الفنان الراحل سمير غانم، تكريما له، حيث نشر القرار على خاصية القصص القصيرة على الانستجرام الخاص به وعلق عليه بـ "حاجة فرحتني وأكيد هتفرح إيمي ودنيا".



هشام جمال

كما قدم الإعلامى رامى رضوان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.

رامى رضوان عبر تويتر

وكتب الإعلامى رامى رضوان، عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى.