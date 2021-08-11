شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ومي سليم أول الحاضرين فى زفاف نيللى كريم.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل زفاف الفنانة نيللى كريم، وظهرت نيللى مع زوجها هشام عاشور وهما يرحبان بالحضور وسط أصدقائهم القريبين من داخل الوسط الفني ومن خارجه، حيث حضر حفل الزفاف الفنانين لبلبة، وريهام عبد الغفور، ولؤي عمران، ومي سليم.



حفل زفاف نيللى كريم



زفاف نيللى كريم



لبلبة في حفل زفاف نيلل كريم



من زفاف نيللى كريم



نيللى كريم ترقص برفقة زوجها هشام عاشور



نيللى كريم ترقص في حفل زفافها



مي سليم في زفاف نيللى كريم

وأظهرت الفيديوهات والصور التي انتشرت منذ استعداد الفنانة نيللي كريم لزفافها المقام الآن مدى أناقتها في اختيار فستان الزفاف والمكياج وقصة الشعر.

وكان قد كشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل في زوجته نيللي كريم وذلك قبل عقد قرانهما بدقائق، حيث ظهر عاشور في الفيديو وهو يقول لـ نيللي " انا عاوز اقولك ان الفستان دا احلى فستان شوفته في حياتى"، لترد صديقة نيللي المقربة قائلة "عشان هي احلى عروسة".

كما تظهر نيللي في ستوري هشام عاشور وهي تغادر موقع عقد القران، لتذهب إلى موقع اقامة حفل الزفاف في سيارة جولف برفقة أصدقائها.

كما ظهرت نيللي وهي تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني على أنغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب ارتيست في غرفتها وهي تستعد وكانت قد اجرت اللمسات الاخيرة علي شعرها، ومكياجها.