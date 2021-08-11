شكرا لقرائتكم خبر عن "وين رايحين" أغنية تجمع عزيز مرقة ونويل خرمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان الأردني عزيز مرقة أجدد أعماله الغنائية "وين رايحين"، دويتو يجمعه مع المطربة الفلسطينية نويل خرمان، بشكل فيديو كليب مصور على طريقة "الفانتازيا".

وتدور فكرة الكليب حول تجسيد حالة الوحدة والعزلة لشخص يعيش وحيدًا على كوكب الأرض بعد دماره حيث اختفت الحياة البشرية وانهارت الحضارة بأكملها، في فيديو كليب جرافيك خيالي يخوض خلاله تجربة الإخراج لأول مرة بمشاركة مدير التصوير وصانع المؤثرات البصرية حمزة عقل ومونتاج عدي عمران.

وأعرب عزيز عن حماسه لتجربة الكليب، لكونها أولى مغامراته الإخراجية، موضحًا أن العمل عليه كان متعبًا وشاقًا وطويًلا، ولكن النتيجة النهائية كانت مرضية، خاصة لاعتبار الكليب "مختلفًا" وغير معتاد في شكله وفكرته ومضمونه ويظهر بشكل فيلم قصير أقرب منه كفيديو كليب غنائي.

كما كشف عزيز، أن فكرة الكليب تجسد معاناة شخص من الوحدة والخوف من الضغوطات الاجتماعية وصعوبات الحياة، وهو ما يتجسد في كل تفصيلة من تفاصيل مشاهد العالم المتخيل في الكليب نفسه، حيث كونه وحيدًا على الكوكب بدون حياة ولا بشر حتى يهديه القدر فتاة، لتتغير نظرته كليًا للحياة، ويقررا التعايش مع التحديات.

من ناحية أخرى انتهى "مرقة" من تسجيل ثلاثة أغنيات مصرية تجمعه مع المطرب أحمد سعد والمطرب أحمد كامل وديسكو مصر، وسط انشغاله بجولة حفلات غنائية في العالم العربي خلال موسم الصيف.