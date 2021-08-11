بالصور .. اللقطات الأولى من عقد قرآن نيللي كريم وهشام عاشور

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 08:57 مساءً - احتفلت منذ قليل الفنانة ” نيللي كريم ” بعقد قرآنها على لاعب الاسكواش السابق ” هشام عاشور ” في حفل بسيط اقتصر غلى عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من حفل عقد القرآن والتي ظهر بها المنتج جمال العدل الذي جعلته نيللي كريم وكيلا لها وهو يجلس بجانب المأذون ويمسك بيد هشام عاشور .

كما ظهرت نيللي كريم أيضا في الصور وهي توقع على وثيقة عقد القرآن بإطلالة رقيقة بفستانها الأبيض .

ومن المقرر إقامة حفل زفاف بسيط مساء اليوم الأربعاء في إحدى القرى بالساحل الشمالي .