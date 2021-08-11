بعد ظهورها بوزن زائد .. هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 08:57 مساءً - انتشرت بعض التعليقات من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حول حمل الفنانة ” هنا الزاهد ” وذلك بعد ظهورها بوزن زائد خلال حضورها لأحد الأفراح في الأيام الأخيرة .

فظهرت هنا الزاهد وهي ترتدي فستانا باللون الأخضر بدت فيه مكتسبة وزنا زائدا مما جعل البعض يتوقعون حملها بطفلها الأول من زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” .

وخرجت هنا الزاهد للرد على ذلك وكشف حقيقة الأمر في تصريحات صحفية لها حيث نفت حملها وأشارت إلى أن تصميم الفستان كان ضيقا وبقماش سميك وهو ما أظهرها بوزن زائد .

فقالت : ” أنا مش حامل .. أكيد لو حامل مش هخبي وهقول للناس وهخليهم يفرحوا .. وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان علشان كدة الناس افتكرتني حامل ” .