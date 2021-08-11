كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 08:57 مساءً - انتشرت بعض التعليقات من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حول حمل الفنانة ” هنا الزاهد ” وذلك بعد ظهورها بوزن زائد خلال حضورها لأحد الأفراح في الأيام الأخيرة .
فظهرت هنا الزاهد وهي ترتدي فستانا باللون الأخضر بدت فيه مكتسبة وزنا زائدا مما جعل البعض يتوقعون حملها بطفلها الأول من زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” .
وخرجت هنا الزاهد للرد على ذلك وكشف حقيقة الأمر في تصريحات صحفية لها حيث نفت حملها وأشارت إلى أن تصميم الفستان كان ضيقا وبقماش سميك وهو ما أظهرها بوزن زائد .
فقالت : ” أنا مش حامل .. أكيد لو حامل مش هخبي وهقول للناس وهخليهم يفرحوا .. وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان علشان كدة الناس افتكرتني حامل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورها بوزن زائد .. هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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