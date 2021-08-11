نيللي كريم وهشام عاشور في جلسة تصوير رومانسية قبل الزفاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو من حفل عقد قران نيللي كريم وهشام عاشور.

وحرص العروسان على إظهار عاطفة الحب التي تجمع بينهما خلال جلسة التصوير، والتي تم تنفيذها عقب عقد القران بالساحل الشمالي.

وانهالت تعليقات المتابعين على الصور والفيديوهات، والتي جاءت محملة بالدعوات الطيبة ودوام السعادة.





وأطلت نيللي كريم بفستان أبيض أنيق خلال الحفل، وارتدى هشام عاشور بدلة بيضاء، ورافقه شقيقه المطرب رامي عاشور.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون.

ويقام حفل الزفاف الليلة في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي بمصر، وتم دعوة عدد محدود جدا من الأصدقاء.





ويغني في الحفل رامي عاشور شقيق العريس ولاعب الإسكواش السابق والمطرب الحالي.

يذكر أن نيللي كريم أعلنت خطبتها على هشام عاشور مؤخرا، بعد شهر ونصف الشهر فقط على تعارفهما.

وترددت أنباء حول رغبتها في تأجيل حفل الزفاف، بسبب وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا ظهر السبت الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.