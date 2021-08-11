إدريس ألبا ينضم إلى الجزء الثاني من "القنفذ سونيك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل البريطاني إدريس ألبا انضمامه إلى طاقم عمل فيلم Sonic the Hedgehog 2 (القنفذ سونيك 2)، للقيام بدور ناكلز.

ووفقًا لموقع "إن جادجت" الأمريكي، لم يتخيل أحد أن يقع الاختيار على "ألبا" للقيام بالأداء الصوتي لشخصية القنفذ الأحمر الشهيرة.

وذكر الموقع، أن سلسلة "القنفذ سونيك" هي واحدة من أكثر التطورات مفاجأة في عالم هوليوود، إذ تنبأ الجمهور والنقاد بكارثة بعد مشاهدة الإعلان التشويقي الأول للفيلم.





ومع تردد الجمهور، أخذت شركة الإنتاج السينمائي سوني، قرارًا بتغيير شكل القنفذ وإعادة تصوير الفيلم من جديد، وكانت النتيجة مفاجئة، إذ حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا عند طرحه في شباك التذاكر العالمي.

وذكر الموقع، أن الجمهور متحمس لرؤية ما سيقدمه إدريس ألبا للشخصية؛ فمن الممكن أن يساهم تواجده في الحفاظ على نفس مستوى نجاح السلسلة، لكنه ليس أمرًا مؤكدًا بعد، خاصةً أن "ألبا" سبق وشارك في فيلم Cats الذي لاقى فشلًا ذريعًا.

فيلم Sonic the Hedgehog 2، يصدر أبريل/نيسان 2022، ويعتمد في حبكته على قصص ألعاب الفيديو الشهيرة "القنفذ سونيك".



