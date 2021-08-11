لماذا يرفض "أكوامان" دخول أبنائه عالم التمثيل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأمريكي جايسون موموا، عدم رغبته في دخول أبنائه أو أي شخص يحبه عالم التمثيل.

واشتهر جايسون موموا بتجسيد شخصية البطل الخارق أكوامان، ومشاركته في سلسلة الفانتازيا الشهيرة Game of Thrones (صراع العروش).

ووفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية، صرح "موموا" مؤخرًا أنه يرغب أن يختار أبنائه (لولا وناكوا) مهنا أخرى غير التمثيل، ورغم أن أحد أبنائه يرغب في دخول عالم الفن لكنه غير متحمس على الإطلاق.





وفسر "موموا" السبب بقوله: "أحاول بذل قصارى جهدي لإبعادهم عن التمثيل، أنا شديد وأستطيع تحمل هذه المهنة، لكنني لا أتمنى لهم أبدًا دخول عالم الفن".

وأضاف: "التمثيل أمر صعب ولا أريد أن أضع أبنائي تحت هذا النوع من الضغط، لذلك سأحاول دومًا إقناعهم بالابتعاد عن هذا الطريق قدر جهدي".