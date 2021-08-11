أحمد العوضي يتوعد المتسبب في تراجع حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد الفنان المصري أحمد العوضي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في الأزمة الصحية الأخيرة لزوجته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز.

وأوضح العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" أنه سيكشف لاحقا عن تفاصيل الأزمة عقب التعافي التام لياسمين عبدالعزيز وتجاوز أزمتها الصحية.

وكتب أحمد العوضي: "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سأتحدث عنه لاحقا، عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية علي خير إن شاء الله".





وأضاف العوضي متوعدا المتسببين في الخطأ: "القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز سافرت، الثلاثاء، إلى سويسرا بطائرة إسعاف خاصة، لاستكمال علاجها من مضاعفات عملية جراحية أجرتها يوم 11 يوليو/تموز الماضي، أدت إلى احتجازها بالعناية المركزة فترة طويلة، وعندما استقرت حالتها سمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل.

وكانت آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز على شاشة التليفزيون مسلسل بعنوان "اللي ملوش كبير" وشاركها البطولة أحمد العوضي وخالد الصاوي، وتم عرضه في رمضان الماضي.