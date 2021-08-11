سمية الخشاب: على من يبرر التحرش من الرجال ارتداء المايوه الشرعي

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أثارت تغريدة للفنانة المصرية سمية الخشاب حول لبس الرجال لثياب البحر والتحرش جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وحذرت الفنانة المصرية في معرض ردها على من يلقي سبب التحرش على لباس المرأة، الرجال الذين يلبسون مايوه البحر المثير، من خطر تعرضهم للتحرش من قبل النساء.

تغريدة الخشاب جاءت بعد رد أحد متابعيها على تغريدة سابقة لها طلبت فيها من النساء أن يمتحن الرجال الذين يواعدن من خلال طرح سؤال: "إيه أسباب التحرش؟" عليهم.

وأضافت: "إجابته هي اللي هتحدد مصيره".

تغريدات الفنانة المصرية أثارت ردود فعل مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحيا البعض استخدام الخشاب وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن ضحايا التحرش.

وعلقت مغردة أخرى ساخرة ومحذرة الرجال: "أنا امرأة شرقية غيورة، يبقى احذروا مني".

ورأت كثيرات أن "أي شخص يبرر التحرش هو متحرش أيضا".

واعتبر فوزي الغلاب أن "اللبس لا علاقة له بالتحرش حتى في الدول الأجنبية ليس هناك تحرش لأنهم متدينون بالفطرة".

من جهة أخرى اعتبر البعض أن رد الخشاب لم يكن موفقا "فلا يجوز الرد على المتحرشين بأسلوب مماثل".

ورأى آخرون أن هدف الفنانة المصرية هو فقط إثارة الجدل وجذب الانتباه و"ركوب الترند".