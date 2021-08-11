ياسمين عبد العزيز تغادر مصر إلى سويسرا لاستكمال علاجها

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ايلاف: غادرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز القاهرة متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن "عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة".

وأضافت أنه "تم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار".

وأشارت إلى أن حالة الفنانة الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة.

من جهته علق الفنان أحمد العوضي على سفر زوجته إلى سويسرا، بأنه يأتي في إطار مرحلة استكمال علاجها.

وأضاف: “أرجو من الناس الدعاء ليها وإنها تكمل علاجها على خير”.