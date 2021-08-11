شكرا لقرائتكم خبر عن نجما "Friends"جينيفر أنيستون وديفيد شويمر يجددان قصة حبهما بعد 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي غرار عودة النجمة العالمية جينيفر لوبيز لخطيبها السابق النجم العالمي بن أفليك، ذكرت تقارير صحفية أن نجمَي المسلسل الدرامي الشهير " Friends"، جينيفر أنيستون وديفيد شويمر جددا مشاعرهما الرومانسية ويعيشان حالياً قصة حب بعد 17 عاماً من لقائهما الدرامي في شخصيتَي راتشيل جرين وروس جيلر.

وأوضح موقع ديلي ميل أن جينيفر (52 عاماً)، وديفيد (54 عاماً)، أثبتا أنهما مثل جراد البحر يستمر حبهما العمر كله، والدليل أنهما يقضيان الوقت معاً مرة أخرى، بعد أن أثار لقاء لم الشمل لأبطال المسلسل المشاعر بينهما، واكتشفا أن كيمياء الحب التي اعتقدا أنهما دفناها وتخلصا منها ما زالت موجودة.

إذ بدأ النجمان في تبادل الرسائل النصية فور التصوير، وفي الشهر الماضي فقط، سافر ديفيد من منزله في نيويورك لرؤية جين في لوس أنجلوس.

وتردد أن النجمين يقضيان بعض الوقت في منزل جينيفر، حيث تطهو له العشاء، ويقومان بجولات حول أحد مزارع الكروم المفضلة لدى جين في سانتا باربرا.

يأتي هذا بعد أن اعترفت جينيفر وديفيد بأنهما أحبا بعضهما البعض بشدة عندما بدأ تصوير المسلسل عام 1994، ولكن ظروف كل منهما وارتباطاته لم تساعد على تطور تلك المشاعر.

وأوضح ديفيد وقتها: "كنا مثل سفينتين عابرتين، التقينا مرة، ولكن في اتجاهين مختلفين، لأن أحدنا كان مرتبطاً على الدوام"، ومن جانبها، اعترفت جينيفر أن مشاهدها الرومانسية الأولى مع ديفيد أثارت قلقها وتوترها، ولكنها حاولت أن توجه مشاعرها لصالح شخصيتَي المسلسل والبعد الدرامي.

من جانبه، تعجب ديفيد، أثناء لقاء جمع الشمل، لأن أحداً من زملائهما لم يعرف قصة حبهما غير المكتملة أو يتكهن بها أو حتى يلمح لها ولو من بعيد.

وكان أبطال المسلسل قد صرحوا أنه كان بينهم اتفاق غير مكتوب بعدم تطور العلاقات العاطفية بينهم خارج المسلسل حتى لا يؤثر على سير العمل وعلاقتهم مع بعض، بحيث يظلوا أصدقاء فقط.

وحتى في المسلسل، حاولت راتشيل الهروب من حب روس ولكنها لم تستطع، وظلت مشاعرها كامنة رغم أنها رفضته.

وحاولت جينيفر أن تؤكد في لقاء تلفزيوني عقب "لم الشمل" أن مشاعرها تجاه ديفيد كانت في اتجاه المسلسل وفي نطاق الدراما فقط، ولم تتطور لعلاقة حقيقية أو يجمعهما لقاء رومانسي خارج أماكن التصوير.

ولكن الرابطة القوية بين جينيفر وديفيد ظهرت مرة أخرى الأسبوع الماضي عندما شاركا في مناسبة خيرية، وتبادل النجمان مع الحاضرين الذكريات حول المسلسل، واللقطات التي ما زالت عالقة في أذهان المشاهدين، وأجمع الحاضرون على أن المشاهد الرومانسية بين النجمين في المسلسل كانت الأروع.