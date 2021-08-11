شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة لـ دنيا وإيمى سمير غانم مع والدتهما دلال عبد العزيز فى الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير تعيشه إيمى ودنيا سمير غانم منذ رحيل والدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو الحزن الذى لم يبدأ برحيل الأم فقط وإنما بدأ منذ الـ 20 من مايو برحيل سمير غانم، ليعيشا فصلا طويلا من الحزن، ولكن ذكرياتهم معا سوف تظل محفوره في قلبهم للأبد، وينشر ”الخليج 365”، صورا نادرة لـ دنيا و إيمى مع والدتهما فى مرحلة الطفولة.



إيمى و دنيا فى طفولتهم



إيمى و دنيا مع دلال و سمير



إيمى و دنيا و دلال



دلال و دنيا



دنيا و إيمى فى طفولتهم مع والدتهم دلال



دنيا و إيمى مع والدتهم دلال



دنيا و إيمى و دلال

ونعت الفنانة دنيا سمير غانم أمس والدتها النجمة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة أبكت الجميع، ودخل عدد كبير من نجوم الفن يواسونها على رحيل والدتها ويشدون من أزرها في التعليقات ويدعون لها بالصبر والثبات.

حيث كتب الفنان أحمد زاهر، قائلا:" الف رحمه ونور عليهم ربنا يرحمهم و يغفرلهم ويصبرك يا دنيا انتي و ايمي و يصبرنا كلنا علي فراقهم هما في الجنة ان شاء الله".

وقالت الفنانة وفاء عامر:" ربنا يرحمهم و يؤتيهم فضله درجات العلي من الجنة لأنها كانت تبسط يدها و كريمة خلق و حنونة سأفتقدها رحمة الله عليها".

فيما كتبت الفنانة صبا مبارك، قائلة:" ربنا يصبرك و يقويكي و يطبب على قلبك انتي و ايمي الناس كلها بتحبكم و بندعيلكم و هما اكيد هيفضلوا حواليكم"، وقال الفنان مصطفى خاطر" ربنا يرحمهم ويصبركم ".

وكتب الفنان شيكو، قائلا:" الله يرحمها و يغفر لها و يصبركم يا دنيا و يصبر كل حبايبها و أصحابها في الجنة ان شاء الله"، وكتبت الفنانة غادة عادل : "الله يرحمهم ويصبركم حبيبتي"، وقالت الفنانة منة فضالى "ربنا يصبرك يا حببتي ويرحمهم برحمته".